Sojasoße wird bald auf Super-Mario-Tellerchen serviert

Bildmaterial: Sojasoßen-Teller, HMV Online



In Sushi-Restaurants sind sie nicht mehr wegzudenken: Kleine Teller für Sojasoße. Praktisch, um das Sushi oder auch andere Dinge in Sojasoße zu dippen und platzsparend noch dazu. In Japan gibt es bald die Möglichkeit, diese kleinen Helfer in schickem Design zu erwerben.

Denn wie nun bekannt wurde, erscheinen demnächst Sojasoßen-Teller im Super-Mario-Design. Insgesamt wird es drei verschiedene Designs geben. So zieren entweder Mario selbst, ein Power-Stern oder eine Feuerblume das kleine Tellerchen. Die Teller sind für einen Preis von 864 Yen, also umgerechnet 6,87 Euro zu erwerben und erscheinen am 28. April 2019 in Japan.

via NintendoSoup