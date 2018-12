SIE Japan Asia President Atsushi Morita: Neue Richtlinien entsprächen „globalen Standards“

Bildmaterial: Senran Kagura Burst Re: Newal, Marvelous / XSEED

Nach Wochen der Stille hat sich ein Sony-Repräsentant erstmals zu Sonys neuen „Anti-Echhi“-Richtlinien geäußert, die seit geraumer Zeit unter Fans (und Publishern) für Aufregung und Irritationen, aber auch Falschmeldungen sorgen. Bei einem Fan-Event in Japan stand unter anderem SIE Japan Asia President Atsushi Morita Rede und Antwort, wie Nichegamer berichtet.

Ein Fan fragte Atsushi Morita demnach, wie Sony die Balance zwischen der freien Meinungsäußerung und Inhalten für Erwachsene zu nehmen gedenkt. Nichegamer bezieht sich bei der übersetzten Antwort auf japanische Fansites, die berichteten. Ein professioneller Reporter sei nicht zugegen gewesen. Wir möchten nicht weiter „Stille Post“ spielen und geben deshalb die Übersetzung von Nichegamer weiter, nach der Morita geantwortet hat:

„About the censorship, we tried to meet global standards. Regarding the balance of the freedom of expression and safety for children, it’s a tough problem to deal with.“