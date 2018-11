Yuna als weitere DLC-Kämpferin und eine neue Stage für Dissidia Final Fantasy NT angekündigt

By

Square Enix hat angekündigt, dass Yuna die Kämpferriege in Dissidia Final Fantasy NT erweitern wird. Sie wird im Dezember als neuer DLC-Charakter zum Download bereitstehen. Die Arcade-Version des Spiels erhält Yuna bereits mit dem November-Update. Ein passender Trailer wurde ebenfalls veröffentlicht.

Des Weiteren wird es eine neue Stage namens „Final Battlefield“ geben, die zusammen mit Yuna im Dezember als kostenloser Download erscheinen wird. Die Arcade-Version erhält die Stage bereits am 15. November. Auch hierfür wurde ein passender Trailer veröffentlicht.

Ein weiterer Charakter steht noch aus

Mit Vayne Carudas Solidor, Locke Cole, Rinoa Heartilly, Kam’lanaut und der nun angekündigten Yuna sind bisher fünf von insgesamt sechs Season-Pass-Charakteren für Dissidia Final Fantasy NT erhältlich. Für den letzten noch verbleibenden DLC-Recken gibt es folgende Hinweise:

Neuer männlicher Charakter (zweite Hälfte der Final-Fantasy-Reihe)

Außerdem verkündete Square Enix offiziell, dass es nur in Japan die Dissidia Final Fantasy NT Free Edition ab dem 22. Novemer zu kaufen geben wird. In dieser kostenlosen Version wird es eine ständig wechselnde Auswahl an Kämpfern geben, die zur Verfügung stehen werden. Charaktere, die ihr außerhalb dieser Auswahl spielen wollt, müssen zusätzlich erworben werden.

Dissidia Final Fantasy NT ist hierzulande für PlayStation 4 erhältlich.

via Gematsu