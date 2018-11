Kingdom Hearts 3 zeigt euch die Welt von Winnie the Pooh

Für Sora geht es in den Hundert-Morgen-Wald! Denn in Square Enix neusten Trailer für Kingdom Hearts 3, der auf Microsofts X018 gezeigt wurde, wird euch unter anderem die Welt von Winnie the Pooh näher gebracht. Der Hundert-Morgen-Wald wird viele rätsellastige Minispiele beinhalten. Aber auch Welten wie Rapunzel – Neu verföhnt, Fluch der Karibik und Baymax – Riesiges Robowabohu sind im Trailer zu sehen.

Kingdom Hearts 3 erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 25. Januar in Japan und am 29. Januar dann auch im Rest der Welt. Die Deluxe Edition könnt ihr euch ab sofort bei Amazon sichern*.

Englische Version

Japanische Version

via Gematsu