Überraschung im neuen Switch-Online-Update: Unangekündigtes, zusätzliches NES-Spiel erhältlich

Bildmaterial: Logo „Nintendo Switch Online“, Nintendo

Der Online-Service von Nintendo Switch hat, wie angekündigt, in dieser Woche einige neue Spiel erhalten. Dabei handelt es sich um Metroid, Mighty Bomb Jack und TwinBee. Das sind 3 der 6 für dieses Jahr noch angekündigten NES-Spiele.

Nun hat Nintendo aber ein weiteres Spiel hinzugefügt, das so nicht angekündigt war. Ähnlich wie es bereits mit dem vereinfachten Modus von The Legend of Zelda lief, bekommt ihr das Spiel Gradius SP wenn ihr Abonnent des Services seid.

Gradius SP ist dabei eine vereinfachte Version des Konami-Spiels, der ursprünglich als Gradius im Jahr 1985 erschien. Ihr startet in dieser Version im fünften Level des Spiels und habt einen bereits voll ausgerüsteten Vic Viper. Das bedeutet erhöhte Geschwindigkeit, hochwertige Raketen und das schützende Kraftfeld.

In Japan gab es noch einen anderen Bonus. Dabei handelt es sich um Mario Open Golf SP. Wo ihr euch normalerweise jeden Kurs freispielen müsstet, habt ihr hier alle Kurse direkt zur Verfügung. Ob diese Version auch zu uns noch kommt ist bislang nicht bekannt.

Im Dezember erscheinen die nächsten drei Spiele, und zwar Lolo, Ninja Gaiden und Wario’s Woods. Mal sehen, ob uns Nintendo dann wieder überrascht.

