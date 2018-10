Die nächsten sechs Spiele für Nintendo Switch Online

Wie bereits angekündigt, hat Nintendo das Line-up für Nintendo Switch Online heute um drei neue NES-Klassiker erweitert. Mit dabei ist auch eine Überraschung. NES Open Tournament Golf, Solomon’s Key und Super Dodge Ball stehen nun zur Verfügung. Dazu kommt The Legend of Zelda. Das gab es bereits, doch die neue Version ist eine spezielle.

Sie können in The Legend of Zelda ab sofort vorgegebene Speicherstände verwenden. So haben sie beispielsweise die Möglichkeit, sich gleich mit zahlreichen Rubinen und nützlichen Gegenständen ins Abenteuer zu stürzen. Dazu gehören u. a. das Weiße Schwert, der Magische Schild, der Blaue Ring und das Kraftarmband. Auch für andere NES-Titel wird es in Zukunft die Möglichkeit geben, auf vorgegebene Speicherstände zurückzugreifen, die neue Zugänge öffnen und mehr Möglichkeiten im Spiel bieten.