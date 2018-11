SuperGroupies: Die neue Modelinie zu Kingdom Hearts III zeigt sich mit Artworks von Tetsuya Nomura

Bildmaterial: SuperGroupies, Square Enix / Disney / Tetsuya Nomura

Vor einigen Tagen hatten wir euch bereits von der Kollaboration des japanischen Bekleidungsgeschäfts SuperGroupies mit Square Enix berichtet, welche gemeinsam eine limitierte Modelinie zu Kingdom Hearts III angekündigt haben. Dabei stehen die Charaktere Sora, Riku, Kairi, Roxas und Axel im Zentrum, welche je ein eigenes Set erhalten.

Dabei können Fans aus einer Vielzahl von Artikeln auswählen, so stehen unter anderem Jacken, Rucksäcke, Uhren, Halsketten, Geldbörsen und Smartphone-Hüllen im Angebot. Preislich liegt die Spannweite zwischen 5.000 Yen (ca. 39 Euro) für eine Smartphone-Hülle und bis zu 30.000 Yen (ca. 233 Euro) für eine Jacke.

Nun gibt es zu dieser Kollektion ein weiteres Detail. So wurde bekannt, dass Tetsuya Nomura für alle Käufer eines Stücks ein Artwork angefertigt hat. Dieses zeigt den jeweiligen Charakter im passenden Outfit und wird jeder Bestellung kostenlos beiliegen. So könnt ihr euch also nicht nur im Stil von Sora, Riku, Kairi, Roxas und Axel kleiden, sondern auch noch eine Wand verzieren. Die fünf Artworks findet ihr unten!

Kingdom Hearts III erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 25. Januar in Japan und am 29. Januar dann auch im Rest der Welt. Die Deluxe Edition könnt ihr euch ab sofort bei Amazon sichern*.

via KHInsider