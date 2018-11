Atelier Lulua stellt weitere wichtige Charaktere vor

Bildmaterial: Atelier Lulua: The Scion of Arland, Koei Tecmo / Gust



In den aktuellen Neuigkeiten, die Gust und Koei Tecmo zu Atelier Lulua: The Scion of Arland veröffentlicht haben, werden einige neue, aber auch bekannte Gesichter vorgestellt. Des Weiteren wird auf die Funktionen des sogenannten „Alchemy Riddle“ eingegangen.

Charaktervorstellungen

Rorolina Frixell (Rorona)

Sprecherin: Mai Kadowaki

In Arland werden Roronas alchemistische Fähigkeiten als Beste des Landes angesehen. Allerdings sind ihre eigensinnigen Methoden für andere schwer verständlich, was sie zu einer schlechten Lehrerin macht. Durch ihre Arbeit wandert sie von Ort zu Ort, weswegen sie nie in wichtigen Momenten anzutreffen ist. Ihre Leidenschaft für Kuchen hat sich in den Jahren nicht geändert und sie ist täglich mit voller Elan dabei neue, leckere und ungewöhnliche Variationen zu kreieren.

Fiks Finis

Sprecher: Wataru Hatano

Ein mysteriöser Zauberer, der in erster Linie unbeschwert und leichtlebig herüberkommt und sich durch seine Scherze und unklare Ausdrucksweise auszeichnet. Die Leute in seinem Umfeld halten ihn für eine verdächtige Person. Er liebt die Zaubertricks, die er durch seine Arbeit vorführt und selbst Experten der Kunst ist es unmöglich diese zu durchschauen. Zu Kindern und Jugendlichen ist er nett und er scheint sich insbesondere für Luluas Wachstum zu interessieren.

Nicodemus David Dieter (Nico)

Sprecher: Yoshitsugu Matsuoka

Ein Seemann und ehemaliger Pirat, der in den Hafenstädten der Region Arland als „Nico, Überquerer der stürmischen Wellen“ bekannt war. Leider hat ein gewisser Jemand sein geliebtes Schiff auf dem Gewissen, sodass er momentan als Abenteurer tätig ist, während er die Kosten für die Reparatur zusammenspart. Er ist imposant und grob, wird oft als großmütig bezeichnet, aber denkt nicht über das nach, was er tut.

Lionela Heinze

Sprecherin: Kei Shindou

Eine Frau, die die Bar namens „Arahoro Pavillon“ in Arland führt. Einst war sie eine schüchterne und zurückhaltende Person, ist jedoch dank den Reisen in Roronas Gesellschaft zu einer geselligen Frau herangewachsen. Sie hat den „Arahoro Pavillon“ mit dem Ziel gegründet allen Menschen, unabhängig ihrer Lebensumstände, einen Ort anzubieten, an dem sie eine friedliche Zeit verbringen können.

Chimdragon

Sprecherin: Yuuko Sanpei

Ein Homunkulus bekannt als „Chim“, der durch eine geheime Medizin größer geworden ist. Zurzeit begleitet er Luluas Lehrerin Piana auf ihren Reisen und nennt Lulua „Nano Master“. Chimdragon kümmert sich in der Atelier-Kutsche um vielerlei Alltagsdinge wie Haushaltsarbeiten und den Ersatz von Utensilien – all jenes, mit dem Lulua selbst nicht zurechtkommt.

Luluas Richtungsweiser

In dem alten Buch „Alchemy Riddle“ stehen Buchstaben, die nur Lulua lesen kann. Anscheinend hat der Inhalt mit Alchemie zu tun und vielleicht hilft das Entschlüsseln jenes Buches Lulua dabei eine fähige Alchemistin zu werden. Aus diesen Gedanken ist ihr Traum entstanden.

Die Hauptaufgabe in Atelier Lulua: The Scion of Arland wird darin bestehen, jenes Buch vollständig zu entziffern, um so Schritt für Schritt in der Handlung voranzuschreiten. Dabei lernt Lulua neue Fertigkeiten, Rezepte für die Alchemiesynthese und findet neue Orte auf der Weltkarte.

Allerdings ist Lulua noch jung und unerfahren, weswegen es ihr nicht möglich ist alles zu verstehen, was in dem Buch geschrieben steht. Darunter befinden sich auch geheimnisvolle Schlüsselwörter. Durch verschiedene Aktionen wie das Sammeln von Zutaten, Synthese und Kämpfe wird Lulua nach und nach wachsen und kann so weitere Teile des „Alchemy Riddle“ entschlüsseln.

In der Erstauflage des Spieles wird ein Produktcode für ein herunterladbares Kostüm für Lulua enthalten sein. Das Design wurde nun enthüllt!

Atelier Lulua: The Scion of Arland soll im Frühling 2019 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs via Steam in Europa und Nordamerika erscheinen. In Japan wird das Spiel am 20. März 2019 für Nintendo Switch und PlayStation 4 veröffentlicht werden.

via 4Gamer