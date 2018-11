SuperGroupies kündigt Modelinie zu Kingdom Hearts III an

Bildmaterial: SuperGroupies, Square Enix / Disney

Das japanische Bekleidungsgeschäft SuperGroupies hat zusammen mit Square Enix eine limitierte Modelinie angekündigt, welche auf dem kommenden Kingdom Hearts III basiert. Dabei stehen die Charaktere Sora, Riku, Kairi, Roxas und Axel im Zentrum, welche je ein eigenes Set erhalten. Dabei können Fans aus einer Vielzahl von Artikeln auswählen, so stehen unter anderem Jacken, Rucksäcke, Uhren, Halsketten, Geldbörsen und Smartphone-Hüllen im Angebot.

Bei Interesse sind Vorbestellungen zwischen dem 1. und 16. Dezember möglich, einen kleinen Vorgeschmack seht ihr auf den Bildern unten. Noch viel mehr Eindrücke und die Möglichkeit zur Vorbestellung findet ihr auf der offiziellen Seite von SuperGroupies. Preislich liegt die Spannweite zwischen 5.000 Yen (ca. 39 Euro) für eine Smartphone-Hülle und bis zu 30.000 Yen (ca. 233 Euro) für eine Jacke.

Kingdom Hearts III erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 25. Januar in Japan und am 29. Januar dann auch im Rest der Welt. Die Deluxe Edition könnt ihr euch ab sofort bei Amazon sichern*.

via Siliconera