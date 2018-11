Studio Zero zerstreut Bedenken, dass Catherine: Full Body von Sonys neuen Richtlinien betroffen ist

Bildmaterial: Catherine: Full Body, Atlus / Studio Zero

In einer Reihe von Tweets hat Studio Zero auf Bedenken von Fans hinsichtlich der neuen „Anti-Ecchi“-Richtlinien von Sony und der neuen Veröffentlichung und möglichen Schnitte von Catherine: Full Body geantwortet. Das Entwicklerstudio von Atlus beantwortet regelmäßig Fragen von Fans bei Twitter.

Viele Nutzer wandten sich deshalb an den Twitter-Account und fragten, ob Szenen hinter „mysteriösen Lichtstrahlen“ versteckt würden oder ob es generell irgendwelche Änderungen gegenüber dem PS3-Original gäbe, die auf die neuen Richtlinien von Sony zurückzuführen wären.

Studio Zero antwortete in mehreren Tweets und zitierte dabei immer verschiedene Fragen:

Q: Die Szenen im Trailer werden nicht hinter mysteriösem Licht versteckt, oder?

A: Was mysteriöses Licht in Catherine: Full Body angeht…

Q: Gibt es Beschränkungen irgendwelcher Art, die es in der PS3-Version nicht gab?

A: Dieses ist… (Fortsetzung folgt)

Q: Wird weißes Licht über die Ecchi-Szenen leuchten?

A: …nicht enthalten! (Wir sind so weit gegangen, wie es ohne Licht möglich ist.)

Q: Was die Unterhaltungen zur PS4 angeht, gibt es Regulierungen? Ich will eine ehrliche Antwort.

A: An alle, die sich Gedanken machen, wir lieben euch. (Wir haben die Frage mehr als 10 Mal erhalten.)