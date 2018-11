Spyro Reignited Trilogy: Spielszenen aus den Dino Mines

By

Es dauert nicht mehr lange, bis Spyro Reignited Trilogy veröffentlicht wird. Passend dazu liefern Activision und Toys For Bob weitere Einblicke in die HD-Sammlung. In einem etwa zwei Minuten langen Video sehen wir erste Szenen aus den Dino Mines.

Das Level, welches im Original in Spyro: Year of the Dragon vorkam, präsentiert sich dabei spielerisch und grafisch genauso wie das bereits zuvor gezeigte, 20-minütige Gameplay-Video. Zusätzlich dazu gibt es noch einige Screenshots zu sehen.

Spyro Reignited Trilogy erscheint am 13. November 2018 für Playstation 4* und Xbox One für 39,99 Euro. Erst kürzlich sorgten die Entwickler für Aufsehen in Form einer Spyro-Drohne als Werbeflieger.

via Gematsu