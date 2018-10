Eine feuerspeiende Spyro-Drohne fliegt in den USA Werbung für die Spyro Reignited Trilogy

Activision Blizzard startet eine der wohl außergewöhnlichsten Werbekampagnen des Jahres. Eine feuerspeiende Spyro-Drohne fliegt Werbung für die Spyro Reignited Trilogy, die am 13. November 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheint.

Die Drohne kann nicht nur Feuer speien, sondern auch reden. Auf ihrem Kopf ist zusätzlich eine Kamera installiert, um die wilde Reise durch Amerika aus der Luft mitzuverfolgen. Das Ziel der Mission ist es, eine Kopie des Spiels bei Rapper Snoop Dogg abzuliefern. Klingt verrückt? Definitiv!

Neben der primären Funktion Werbung zu machen, liefert die Drohne den Fans aber auch Hintergrundinformationen zu den Spielen. Jeder Halt auf Spyros Reise diente nämlich als Inspiration für das Level-Design. Den Anfang macht ein Schloss außerhalb von New York, dem das Level „Stone Hill“ aus Spyro the Dragon nachempfunden ist.

Activision Blizzards Produkt- und Marketingleiterin Michelle Fonseca erklärt, wie es zur schrulligen Werbeaktion kam:

Wir können es kaum erwarten, dass die Fans diese fantastische, feuerspeiende, sprechende Spyro-Drohne sehen und ermutigen jeden dazu sein Handy zu zücken, um Spyro auf seiner Reise abzulichten. Spyro the Dragon ist ein echter Klassiker der Popkultur und wir sind begeistert darüber diesen vielgeliebten Charakter mit der neu aufgelegten Serie in der Spyro Reignited Trilogy zu den Fans zurückzubringen.

Wie der Name schon andeutet, umfasst die Neuauflage die ersten drei Spyro-Spiele Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer und Spyro 3: Year of the Dragon. Nachdem der ursprüngliche Veröffentlichungstermin verschoben wurde, dürfte der 13. November nun ziemlich sicher der finale Termin sein. Der bereits veröffentlichte Launchtrailer bekräftigt dies zumindest.

via DualShockers