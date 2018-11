Shirley und Isadora aus Starwing Paradox vorgestellt

Das heutige Video zu Starwing Paradox stellt euch Shirley (gesprochen von Miyuki Satou) und Isadora (gesprochen von Minami Takahashi) vor. Shirley ist eine energische und etwas dominantere Frau. Obwohl sie behauptet, aus der Stadt zu kommen, erzählt man sich, dass sie in Wahrheit aus einer weit entfernten Region stammt. Isadora benimmt sich wie eine fürsorgliche und ältere Schwester. Sie hat viele Verehrer. Manchmal zeigt sie auch ihre wilde Seite. Tatsächlich kommt sie aus eine wohlhabenden Familie und ist selbst eine Berühmtheit.

In den letzten Videos wurden bereits Hikari, Reika, Nagi und Kazuma vorgestellt. Das Mecha-Action-Spiel soll in Japan am 21. November in den Spielhallen erscheinen.

via Gematsu