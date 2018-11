Atelier Lulua: Piana aus Atelier Totori tritt in Erscheinung

Laut der aktuellen Ausgabe der Weekly Famitsu wird Piana, die aus Atelier Totori: The Adventurer of Arland stammt, als erwachsene Frau in Atelier Lulua: The Scion of Arland in Erscheinung treten. In Atelier Totori tauchte Piana als ein junges Mädchen auf, das Totori bei ihrer Ankunft in Frontier Village begrüßte. In Atelier Lulua ist Piana eine erwachsene Frau geworden und Luluas Lehrerin.

Ein neues Kapitel in Arland

Nach den Ereignissen der vorhergehenden Titel der Arland-Reihe folgt eine gänzlich neue Geschichte. Atelier Lulua: The Scion of Arland spielt in einer Welt nach den Ereignissen aus Atelier Meruru: The Apprentice of Arland und zeigt auf, wie sich die Charaktere und Orte über die Zeit hinweg verändert haben. In einer Welt, sowohl nostalgisch als auch neu, öffnet sich der Vorhang für ein weiteres Abenteuer der Alchemisten.

Atelier Lulua: The Scion of Arland soll im Frühling 2019 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs via Steam in Europa und Nordamerika erscheinen.

via Gematsu