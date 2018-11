Event zu Super Robot Wars am 19. November

By

Am 19. November wird Bandai Namco ein Event über eine Ausstrahlung verbreiten, das sich mit der Serie Super Robot Wars beschäftigt. Als Gäste werden sich Takanobu Terada (Produzent B.B. Studio) und Komiker Gattsukitaika beteiligen. Noch hat Bandai Namco nicht verraten, ob an diesem Tag ein neues Projekt der Reihe angekündigt wird.

Allerdings soll das Event zwei Stunden andauern, was vermuten lässt, dass der Entwickler spannende Neuigkeiten verbreiten könnte. Derzeit gibt es noch keine Verlinkung der Live-Ausstrahlung, die um 21 JST beginnen und um 23 JST enden soll (von 13 Uhr bis 15 Uhr deutscher Zeit).

Der letzte Ableger der Serie, Super Robot Wars X, wurde am 29. März 2018 in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita veröffentlicht. Eine asiatische Version mit englischen Bildschirmtexten erschien am 26. April 2018.

via Gematsu