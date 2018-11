Nagi und Kazuma aus Starwing Paradox vorgestellt

By

Mit dem heutigen Video zu Starwing Paradox stellt euch Square Enix die Charaktere Nagi (gesprochen von Ryoko Shiraishi) und Kazuma (gesprochen von Hiroyuki Kagura) vor. Nagi ist ein gutherziger Junge, der auf den ersten Blick schwach erscheint, aber ein starkes Gerechtigkeitsgefühl besitzt. Im Inneren ist Nagi ein starker Kämpfer und erlaubt sich keinen Fehler. Kazuma ist dagegen furchtlos und sehr hartnäckig. Von Natur aus wurde er schon als Krieger geboren. Je stärker seine Feinde sind, umso kräftiger scheint er zu werden.

Im letzten Trailer wurden bereits Hikari und Reika vorgestellt. Das Mecha-Action-Spiel soll in Japan am 21. November in den Spielhallen erscheinen.

via Gematsu