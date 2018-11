Neues von der Insel: Dragon Quest Builders 2 stellt Materials Island näher vor

By

Es gibt wieder Neuigkeiten zu Dragon Quest Builders 2. Das Spiel, welches 2019 hier bei uns im Westen und bereits am 20. Dezember 2018 in Japan erscheinen soll, strotzt nur so von neuen Inhalten. Fast jede Woche gibt es neue Informationen. Die Weekly Jump hat ein paar neue Leckerbissen für euch.

Dabei handelt es sich primär um die Insel Materials Island. Wie der Name schon vermuten lässt, habt ihr hier die Möglichkeit, je nach Zustand und Umständen, sehr viele Materialien in sehr kurzer Zeit zu sammeln. Dabei spricht man von einer fast unerschöpflichen Menge an typischen Materialien zum Zusammenbauen von Gegenständen wie zum Beispiel Seilen.

Kleinere Features kommen hinzu

Natürlich wird nicht genau gesagt, was diese Umstände sind und was für Materialien ihr genau sammeln könnt. Aber es bleibt sicher genug Erkundungsspielraum. Die Weekly Jump gibt uns noch mehr preis von Koei Tecmos neuem Spiel.

Verschiedene, kleinere Mechaniken und Gegenstände wurden vorgestellt. So findet ihr in Dragon Quest Builders 2 die „Mysterious Floors“, welche mit „Magnetic Floors“ kombiniert Bewegungen im Boden ermöglichen sollen. Außerdem werdet ihr ein Trampolin in dem Spiel haben.

Dragon Quest Builders 2 erscheint am 20. Dezember 2018 für Nintendo Switch und PS4 in Japan.

via Gematsu