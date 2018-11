Visual Novel Our World is Ended erscheint am 28. Februar 2019 für Switch und PlayStation 4 in Japan

Es ist noch gar nicht so lange her, da erreichte uns die Nachricht, dass Our World is Ended auf aktuellen Konsolen erscheinen wird. Das Spiel erschien ursprünglich für PS Vita im November 2017. Die neue Ankündigung besagte, dass uns die Visual Novel 2019 für PS4, Nintendo Switch und PCs auch im Westen erreichen soll.

Jetzt erscheint das Spiel erst einmal für Japan. Dabei wurde auch etwa 30% mehr Umfang in das Spiel gelegt um die Story zu erweitern. Außerdem wurde eine Post-Game-Story mit neuen Charakteren hinzugefügt, welche vom Umfang her ungefähr fünf Kapiteln der Hauptgeschichte entsprechen soll. Das Spiel wird für PS4 als Retailversion und Download verfügbar sein, für Nintendo Switch nur als Download.

Für Nordamerika und Europa wurde eine Veröffentlichung ebenfalls für 2019 durch PQube bestätigt. Die Visual Novel wird im Westen für PS4, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Schaut man sich die Steam-Seite an, sieht man weder Preis noch Veröffentlichungsdatum.

In Japan erscheint Our World is Ended nun am 28. Februar 2019.

via Gematsu