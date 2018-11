Koei Tecmo hat einen ersten Trailer zu Harukanaru Toki no Naka De 6 DX veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um eine kürzlich angekündigte Spielesammlung für Nintendo Switch, die die Titel Toki no Naka De 6 und Harukanaru Toki no Naka De 6: Gentou Rondo beinhaltet. Die Collection soll am 14. März des kommenden Jahres in Japan erscheinen. Unten könnt ihr euch den eingangs erwähnten ersten Trailer zu Gemüte führen.

via Gematsu