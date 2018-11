Japanische Verkaufscharts: Pokémon Let’s Go springt an die Spitze, Fallout 76 landet auf dem zweiten Platz

By

Bildmaterial: Pokémon Let’s Go, The Pokémon Company / Nintendo

Pokémon Let’s Go sichert sich erwartungsgemäß die Krone der aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 12. bis zum 18. November 2018. Fallout 76 erzielt mit etwa 73.000 verkauften Einheiten ebenfalls ein respektables Ergebnis. Mit Hitman 2 landet ein weiterer Titel aus dem Westen in den Top 10, ist mit nur knapp 10.000 Einheiten aber kaum noch in Größenordnungen relevant.

In Größenordnungen relevant war der Release von Pokémon Let’s Go für Nintendo Switch. Nach den Erhebungen von Media Create (Enterbrain weist abweichende Zahlen aus) kommt die Konsole in der letzten Woche auf über 200.000 verkaufte Einheiten. Das ist nahezu eine Vervierfachung im Vergleich zur Vorwoche.

01./00. [NSW] Pokémon: Let’s Go (Pokémon Co.) {2018.11.16} (¥5.980) – 661.240 / NEW

02./00. [PS4] Fallout 76 (Bethesda) {2018.11.15} (¥7.980) – 73.489 / NEW

03./03. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 20.942 / 345.627 (-10%)

04./02. [PS4] Call of Duty: Black Ops IIII (Sony) {2018.10.12} (¥7.900) – 17.159 / 460.890 (-33%)

05./00. [PS4] Hitman 2 (Warner) {2018.11.15} (¥7.800) – 10.162 / NEW

06./01. [3DS] Luigi’s Mansion (Nintendo) {2018.11.08} (¥4.980) – 9.320 / 36.689 (-66%)

07./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.319 / 1.836.063 (+10%)

08./04. [PS4] Red Dead Redemption II (Take-Two) {2018.10.26} (¥8.800) – 8.120 / 192.181 (-52%)

09./07. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 7.992 / 2.698.886 (+18%)

10./06. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.449 / 365.347 (-1%)

11./08. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 6.215 / 1.159.398 (+9%)

12./00. [PS4] Yuuna and the Haunted Hot Springs: Steam Dungeon (FuRyu) – 5.025 / NEW

13./10. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 3.990 / 1.845.682 (+6%)

14./12. [3DS] Pokémon Ultrasonne & Ultramond (Pokémon Co.) – 3.493 / 1.760.304 (+4%)

15./11. [PS4] Marvel’s Spider-Man (Sony) {2018.09.07} (¥6.900) – 3.134 / 305.030 (-17%)

16./14. [NSW] Kirby Star Allies (Nintendo) {2018.03.16} (¥5.980) – 2.958 / 642.205 (+0%)

17./00. [NSW] RPG Maker MV Trinity (Kadokawa) {2018.11.15} (¥7.800) – 2.641 / NEW

18./16. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ’n‘ Fun! (Bamco) {2018.07.19} (¥6.100) – 2.181 / 225.417 (-12%)

19./00. [PS4] RPG Maker MV Trinity (Kadokawa) {2018.11.15} (¥7.800) – 2.090 / NEW

20./00. [PSV] Shiro to Kuro no Alice: Twilight Line (Idea Factory) (¥6.300) – 2.087 / NEW

Die Hardware-Charts:

NSW – 200.850 (54.235)

PS4 – 17.789 (16.081)

3DS – 6.599 (6.218)

PSV – 1.877 (1.869)

XB1 – 164 (406)

via ResetEra