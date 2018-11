The Messenger erhält kostenlosen „New Game+“-Modus und weitere Verbesserungen

Bildmaterial: The Messenger, Devolver Digital / Sabotage Studio

The Messenger, aktuell gleich für zwei The Game Awards 2018 nominiert, hat heute mit einem neuen Update einige Verbesserungen und einen neuen „New Game+“-Modus spendiert bekommen. Das Debütspiel von Sabotage Studio ist für Nintendo Switch und PC-Steam erhältlich. Zu den Verbesserungen gehört ein optimiertes Spielgefühl mit Controller-Remapping, visuellen Hinweisen im Unterwasser-Labyrinth und einer Hinweis-Funktion, die Abenteurer besser durch das spannende Spiel führt.

Der größte Teil der Nachrichten ist hier jedoch der „New Game+“-Modus. Es wird Spielern (die das Spiel bereits abgeschlossen haben) erlaubt, einen neuen Speicherplatz mit einem Pluszeichen daneben zu starten, der alle zuvor freigeschalteten Upgrades enthält (und die geilen Windmühlen-Wurfsterne) – aber natürlich auch einen angepassten Schwierigkeitsgrad und entsprechend skalierte Gegner und Bosse. Um darauf zugreifen zu können, benötigen die Spieler lediglich einen vollständig abgeschlossenen Speicherplatz (Spielverlauf bei 100%).

Daraus ergibt sich eine Spirale in einen endlosen Albtraum der Schwierigkeit: Mit New Game+ fügt jeder nachfolgende Lauf ein weiteres + an den Save-Dateinamen an, wodurch der erlittene Schaden weiter zunimmt (was dann auch bedeutet, dass Spieler in einem einzigen Treffer ausgelöscht werden) und die Bossgegner noch mehr aushalten – was eine organische Herausforderung für eben jene Spieler schafft, die einfach nicht genug Tritte in den virtuellen Hintern bekommen können.

Und außerdem haben die Entwickler eine Jukebox hinzugefügt. Warum? Weil sie es können!