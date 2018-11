Erste Verkaufszahlen zu Pokémon Let’s Go aus Japan

Bildmaterial: Pokémon Let’s Go, The Pokémon Company / Nintendo

Wie die Famitsu noch vor der Vorstellung der aktuellen Videospielcharts berichtet, hat sich Pokémon Let’s Go in Japan zum Start exakt 664.198 Mal verkauft. Diese Zahl kam innerhalb der ersten drei Verkaufstage zustande und beinhaltet physische Verkäufe der Standardversion, der Pokéball-Edition, des Hardware-Bundles und von Downloadkarten, nicht aber digitale Verkäufe.

Pokémon Let’s Go reiht sich damit hinter Splatoon 2 ein, was die ersten drei Verkaufstage auf Nintendo Switch angeht. Der Fun-Shooter erreichte einst 670.955 Verkäufe in den ersten drei Tagen. Für einen deutlichen Aufwind sorgte Pokémon für die Hardware. Nintendo Switch wurde letzte Woche 180.585 Mal verkauft, wie die Famitsu berichtet.

Im absoluten Vergleich zu den letzten Spielen der Serie hat Pokémon Let’s Go natürlich das Nachsehen. Wie auch schon in UK – doch der Vergleich hinkt. Trotzdem ein wenig Daten: In Japan gingen Ultrasonne und Ultramond in der Launchwoche 1,16 Millionen Mal über die Ladentheken und Pokémon X & Y etwa 1,86 Millionen Mal.

via Gematsu, ResetEra