Deutsche Verkaufscharts: Pokémon Let’s Go legt auch hierzulande einen gelungenen Start hin

Bildmaterial: Pokémon Let’s Go, The Pokémon Company / Nintendo

Nach dem Erfolg in Japan und drei Millionen geknackten Einheiten weltweit legt Pokémon Let’s Go auch in Deutschland einen gelungenen Start hin. Leider gibt GfK Entertainment öffentlich nur nach Konsolen gesplittete Charts heraus. Bei Pokémon Let’s Go gibt es also „nur“ den Blick in die Nintendo-Switch-Charts. Dort holt sich das Spiel dank Evoli- und Pikachu-Version die Doppelspitze. In dieser Reihenfolge! Denn anders als in Großbritannien, wo Pikachu vorn liegt, ist hierzulande die Evoli-Edition beliebter! Super Mario Party tanzt sich auf Rang 3 zurück.

In den 3DS-Charts landet Luigi’s Mansion nochmal vor Luigi’s Mansion 2 Selects. In den PS4-Charts ist Fallout 76 der beste Neueinsteiger – mit gleich drei Versionen. Für ganz oben reicht es aber nicht. Platz 4 für die Standard Edition, Rang 7 für die Tricentennial Edition Rang 10 für die Power Armor Edition. Etwas überraschend kann Spyro Reignited Trilogy dem Blockbuster Red Dead Redemption 2 schon die Spitzenposition abjagen. Die Deluxe Edition von Battlefield V landet auf Rang 6.

In den deutschen Xbox-One-Charts sieht es genau andersherum aus. Der Rockstar-Kracher ist auf Rang 1, gefolgt von Spyro. Auch hier ist Fallout 76 gleich dreifach am Start: die Ränge 3, 4 und 8 holt das Bethesda-Spiel. Hier landet Battlefield V auf Rang 5. Die deutschen PC-Charts hat der Football Manager 2019 weiter fest im Griff.

via GfK Entertainment