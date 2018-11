Der Launchtrailer zu Darksiders 3

Bildmaterial: Darksiders 3, THQ Nordic / Gunfire Games

Seit heute ist Darksiders 3 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich. Dies nehmen sich THQ Nordic und Gunfire Games natürlich zum Anlass, den traditionellen Launchtrailer zu veröffentlichen. Darin werdet ihr mit der Protagonistin Fury und ihrem Schicksal, der zerstörten Welt und einigen unangenehmeren Zeitgenossen vertraut gemacht. Auch kurze Gameplay-Schnipsel gibt es zu sehen.

Vernichte die Todsünden

In Darksiders 3 übernehmt ihr die Rolle der Protagonistin Fury, die bereits in den ersten beiden Teilen angedeutet wurde. Vom Rat hat sie den Auftrag angeboten bekommen, die sieben Todsünden zu vernichten, den sie selbstbewusst angenommen hat. Zeitgleich zu den Ereignissen aus Darksiders 2 spielend, schnetzelt ihr euch also in alter Hack-’n‘-Slash-Manier durch eine offene, frei erkundbare, post-apokalyptische Welt, die euch während eurer Aufgabe zudem in den Himmel und die Hölle schickt.