Bilder zu Tokyo Ghoul: re Call to Exist zeigen Quinx Squad

Zu Tokyo Ghoul: re Call to Exist gibt es neue Bilder, die euch die Mitglieder aus der Gruppe Quinx Squad präsentieren. Zu den Mitgliedern gehören Tooru Mutsuki, Ginshi Shirazu, Haise Sasaki, Saiko Yonebayashi und Kuki Urie.

In dem Survival-Action-Spiel bewegt ihr euch in den Gebieten und müsst ein Ziel erreichen, das sich auf der Karte befindet. Die Areale sind gefüllt mit starken Gegnern, die euch attackieren oder Tricks anwenden, um eure Mission zu stören. Ob ihr einen Kampf wagt oder eine Flucht vorzieht, bleibt euch überlassen. Eure Entscheidungen werden den weiteren Weg beeinflussen.

Essen oder gefressen werden?

Tokyo Ghoul: re Call to Exist spielt in der Welt von Tokyo Ghoul und Tokyo Ghoul: re, verwendet eine Third-Person-Perspektive und soll mit hübscher Grafik und prachtvollen Action-Elementen daherkommen. Um auf den Schlachtfeldern zu überleben und sich zu verteidigen, wird man Gebrauch von den typischen Waffen der Serie machen. Als Ghul wäre dies die Kralle (Kagune) und als Ermittler benutzt man Quinken. Unterstützt werden zudem Kämpfe, die online in großen Teams, aufgeteilt in Ghulen und Ermittler, ausgetragen werden, sowie die Möglichkeit im Koop zu spielen.

In Japan soll Tokyo Ghoul: re Call to Exist diesen Winter für PlayStation 4 erscheinen. Bandai Namco hat bereits eine Lokalisierung für den Westen bestätigt. Neben einer Version für PlayStation 4 wird in Europa und Nordamerika auch eine Fassung für PCs erscheinen.

via Siliconera