Resident Evil 2: Die klassischen Kostüme im neuen Video

Die Welle an Videos zu neuen Kostümen für Resident Evil 2 will einfach nicht abreißen. Viele Kostüme sind nur durch die Deluxe-Edition des Spieles erhältlich, welches am 25. Januar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen soll.

Doch die neusten Kostüme, mit denen ihr Claire Redfield und Leon Kennedy einkleiden könnt, können laut Capcom ohne zusätzliche Kosten innerhalb des Spiels freigeschaltet werden. In einem neuen Video könnt ihr euch einen Eindruck von den klassischen Kostümen machen.

Überlebt die Zombie-Apokalypse

Ursprünglich erschien Resident Evil 2 für PlayStation und setzte die Geschichte des Serien-Erstlings fort. Für viele Fans ist es bis heute einer der besten Teile der Serie. Das Original führte Charaktere ein, die zu den beliebtesten der Reihe gehören. Darunter der Polizist Leon S. Kennedy und die Studentin Claire Redfield. Sie finden während eines Ausbruchs in Raccoon City zueinander und haben im Spiel ihre eigenen, separaten Kampagnen.

via Gematsu