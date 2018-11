Saku Saku: Visual Novel erscheint am 28. Februar in Japan

Die romantische Visual Novel Saku Saku: Love Blooms with the Cherry Blossoms wird in Japan am 28. Februar 2019 für PlayStation 4 erscheinen.

Der Frühling ist die Blütezeit, die Jahreszeit der Kirschblüten. Es ist auch die Zeit für erste Treffen und Trennungen, wenn die Knospen der Liebe zu sprießen beginnen. Yuuma ist ein Student, der sich im zweiten Jahr an der Akademie Mihaya befindet. An seiner Schule hört er sich die Liebesprobleme seiner Mitschülerinnen an und gibt ihnen umsichtige Ratschläge. Durch diese Tätigkeit ist Yuuma sehr beliebt geworden. Außerdem gelangt er dadurch an sein „Liebeshonorar“ im Wert von 21.000 Yen (inklusive Steuern).

Die Mädchen vertrauen ihm Probleme an, die mit Eifersucht und Untreue in Verbindung stehen. Nach diesen ganzen Geschichten ist ihm selbst die Lust an der Liebe vergangen. Eines Tages taucht ein geheimnisvolles Mädchen an der Schule auf. Sie selbst war noch nie verliebt, aber sie glaubt, dass die Liebe eine wundervolle Sache ist. Da sie eine Liebesfee ist, will sie von Yuuma wissen, ob er sich verlieben möchte.

Ein Mädchen, das sich nicht verlieben kann. Ein Junge, der kein Interesse an der Liebe hat. Wenn diese beiden sich ineinander verlieben würden, wie wird sich die Welt dann verändern?

Eine englische Version findet ihr bei Steam.

via Gematsu