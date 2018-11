Adi Shankars neues Projekt enthüllt: Devil May Cry wird verfilmt und soll ein Multiversum mit Castlevania bilden

Bildmaterial: Devil May Cry 5, Capcom

Der Vorhang geht auf und zu sehen ist das neue Projekt von Castlevania-Macher Adi Shankar. Es ist keine Zelda-Verfilmung und die Marke kommt auch nicht von Nintendo. Stattdessen wird in Kooperation mit Capcom eine animierte Serie zu Devil May Cry produziert.

Erste Gerüchte, dass es sich bei der via Instagram angekündigten Serie um The Legend of Zelda handeln würde, sind somit im Sande verlaufen. In einem exklusiven Interview mit IGN enthüllte Adi Shankar seine Pläne nun. Dabei soll aus Devil May Cry und Castlevania eine Art „Multiverse“ werden. Wie genau das aussehen wird und was für eine Geschichte uns erwartet, teilte der Produzent aber noch nicht mit.

Kreative Freiheit durch eigene Rechte

Allerdings gab er zu Protokoll, dass er alleine die Rechte organisiert und gekauft hat, damit Hollywood diese Spielereihe „nicht auch ruinieren“ könne. Er erhoffe sich dadurch mehr kreative Freiheiten für sein angehendes Projekt. Die Möglichkeiten habe er nur dem Erfolg von Castlevania zu verdanken. Im Zuge dessen bedankte er sich auch bei den Fans der Serie.

Wann die Serie starten wird und auf welcher Plattform sie zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht bekannt. Netflix wurde noch nicht als Partner vorgestellt. Aktuell stünden drei Plattformen zur Auswahl, Adi Shankar wird noch eine Auswahl treffen.

Was denkt ihr über Devil May Cry als Serie und was erhofft ihr euch vielleicht von einer solchen?

via IGN