Die Gerüchteküche brodelt: Der Produzent des Castlevania-Anime soll Zelda verfilmen

Heute haben wir etwas für euch, das unter die Kategorie ‚Gerüchteküche‘ gehört. Adi Shankar, Produzent der Netflix-Serie Castlevania, hat über Instagram angekündigt, dass ihm neue Türen geöffnet wurden. Er werde eine „ikonische Spielereihe“ von einer „ikonischen Videospielfirma“ aus Japan in eine Serie verwandelt. Dabei geht aus dem Post weder hervor, um welches Spiel es sich handelt, noch, ob es eine Netflix-Adaption wie Castlevania wird.

Bei dieser Spielereihe soll es sich um The Legend of Zelda handeln. Das will die Seite The Wrap exklusiv erfahren haben. Die Reihe würde die genannten Kriterien sicher auf sich vereinen, soviel ist klar. Auf Anfragen bei Nintendo wurde vom Pressesprecher zu Protokoll gegeben, dass man nichts in diese Richtung anzukündigen hätte.

Netflix-Adaptionen von Nintendo-IPs?

Die letzte Stellungnahme zum Thema Netflix-Serien gab der verstorbene Nintendo-Präsident Satoru Iwata. Im März 2015 dementierte er Gerüchte um eine Zusammenarbeit mit Netflix. Ob sich in den letzten drei Jahren daran etwas geändert hat? Jedenfalls werden wir am 16. November mehr erfahren, denn dann will Shankar das Geheimnis lüften.

Shankar ist bisher für seine Arbeiten an der Netflix-Animeserie Castlevania, Filmen wie Dredd oder als Schauspieler aus Get the Girl bekannt. Ob es sich bei seiner Serie nun um eine Adaption von The Legend of Zelda handelt oder nicht bleibt abzuwarten. Das Gerücht ist mit Vorsicht zu genießen, bis wir eine endgültige Bestätigung von offizieller Stelle erhalten haben.

via Gematsu