Zweiter Durchgang von The Quiet Man mit Ton

Während eines neuen Livestreams zu The Quiet Man in Japan kündigt Square Enix an, eine Woche nach der Veröffentlichung des Spiels ein kostenloses Update zu veröffentlichen, das nach dem ersten Durchgang einen Modus ähnlich einem New Game Plus freischaltet und das Spiel mit Musik und Soundeffekten versieht.

Der erste Durchgang bleibt hingegen ohne Ton, bis auf bestimmte Soundeffekte, die auf Treffer bei Gegnern und erhaltenen Schaden hinweisen. Grund hierfür ist die Taubheit des Protagonisten Dane. Mit dem Update erhält die einst stumme Spielwelt einen neuen Sinn zum Wahrnehmen und die Wahrheit der Handlung kann im zweiten Durchlauf entdeckt werden.

Square Enix kündigt ebenfalls das Ending Theme zum Spiel an,“The Quiet“ von der englischen Sängerin und Songwriterin Imogen Heap. Ferner gibt man bekannt, dass der Titel 29 Sprachen unterstützen wird.

Die stille Nacht

Square Enix beschreibt das Spiel als eine fesselnde Geschichte, die kinoreife Live-Action-Szenen von hohem Produktionswert, realistische CG und actionreiches Gameplay miteinander verbindet. Die gesamte Geschichte entfaltet sich in einer einzigen Nacht.

Spieler schlüpfen in die Rolle des gehörlosen Protagonisten Dane, der sich durch eine „geräuschlose“ Welt kämpft und herauszufinden versucht, warum ein geheimnisvoller, maskierter Mann die Sängerin Lala entführt hat. Dabei wird er mit seiner eigenen Vergangenheit und seinen inneren Dämonen konfrontiert.

The Quiet Man erscheint weltweit am 1. November für für PlayStation 4 und PCs, kurzzeitig auch als limitierte Edition. Wie es von der Idee zur Spielentwicklung kam, erfahrt ihr hier.

