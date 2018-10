The Quiet Man erscheint weltweit am 1. November

Publisher Square Enix verkündet die geplante weltweit, digitale Veröffentlichung des Action-Titels The Quiet Man für den 1. November für PlayStation 4 und PCs via Steam zum Preis von 15 Euro. Zwischen dem 1. und 15. November wird exklusiv für diesen Zeitraum eine limitierte Edition verfügbar sein. Für PlayStation 4 bedeutet dies neben dem Spiel ein dynamisches Theme sowie acht Avatare für das PlayStation Network. Die Fassung für Steam enthält hingegen zusätzlich zum Spiel Wallpaper für PCs und Mobilgeräte.

Square Enix beschreibt das Spiel so:

The Quiet Man bietet eine fesselnde Geschichte, die kinoreife Live-Action-Szenen von hohem Produktionswert, realistische CG und actionreiches Gameplay miteinander verbindet. Die gesamte Geschichte entfaltet sich in einer einzigen Nacht. Spieler schlüpfen in die Rolle des gehörlosen Protagonisten Dane, der sich durch eine „geräuschlose“ Welt kämpft und herauszufinden versucht, warum ein geheimnisvoller, maskierter Mann die Sängerin Lala entführt hat. Dabei wird er mit seiner eigenen Vergangenheit und seinen inneren Dämonen konfrontiert.