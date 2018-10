Yo-kai Watch 4 erscheint erst im Frühjahr in Japan

By

Der Veröffentlichungstermin von Yo-kai Watch 4 für Nintendo Switch verschiebt sich in Japan von diesem Winter auf Frühjahr 2019, berichtet das japanische Magazin CoroCoro Comic in seiner aktuellen Ausgabe. Während der Tokyo Games Show 2018 zeigte man erstes Gameplay zum Spiel. Hierzulande warten wir noch auf Yo-kai Watch 3, das inzwischen allerdings für Winter in Europa angekündigt wurde.

Yo-kai Watch 4 wird die drei bereits bekannten Welten enthalten und es soll zusätzlich eine vierte Welt geben. Yo-kai aus allen bekannten Welten sind vertreten. Spielerisch gibt es eine große Neuerung: Menschen wie Keita und Natsume werden an den Gefechten teilnehmen und mit ihren Yo-kai-Partnern gemeinsam arbeiten.

via Gematsu