Yo-kai Watch 3 erscheint im Winter endlich im Westen

In Japan erfreut sich die Rollenspielreihe Yo-kai Watch größter Beliebtheit. Mit einigen Jahren Verspätung schwappte die Videospielreihe endlich auch nach Europa, denn bereits 2016 wurde der erste Teil von Yo-kai Watch für Nintendo 3DS veröffentlicht. Nur ein Jahr später wurde der zweite Teil der Reihe bei uns veröffentlicht, so ist es nun auch nicht verwunderlich, dass knapp ein Jahr später der dritte Teil der Serie folgt.

Denn wie Publisher Nintendo nun bekanntgab, erscheint Yo-kai Watch 3 noch in diesem Winter in Europa für Nintendo 3DS. Die Nordamerikaner haben ein bisschen das Nachsehen, denn bei ihnen erscheint der Titel erst am 8. Februar 2019. Im neuesten Teil der Reihe begebt ihr euch auf eine Reise in neue Örtlichkeiten mit brandneuen Charakteren und einem frischen Kampfsystem.

Yo-kai Watch 3 bietet einige Neuerungen gegenüber den Vorgängern. Wenn ihr sie kennenlernen wollt, bevor die westliche PR sie vorstellt, dann werft einen Blick in unser Artikel-Archiv zu Yo-kai Watch 3. Dort lernt ihr das „Nyan Create“-Feature kennen oder das „Zombie Night“-Minispiel. Außerdem gibt es diverse Vehikel! Ihr seid beispielsweise mit einem Einkaufswagen unterwegs, einem Floß, zu Pferd oder mit einem U-Boot.

via Gematsu