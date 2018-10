Touhou: Physisches Doppelpack für PlayStation 4

Mediascape wird am 15. Oktober ein physisches Doppelpack mit zwei Spielen aus dem Touhou-Project-Universum für PlayStation 4 veröffentlichen. In diesem Doppelpack sind die Spiele Touhou Soujinengi V: The Genius of Sappheiros und Touhou Genso Maroku W: The Devil of Decline enthalten, die bereits digital im PlayStation Store verfügbar sind. Besucher, die das Event Hakurei Jinja Reitaisai 2018 am 14. Oktober besuchen, können das Doppelpack bereits einen Tag früher kaufen.

Touhou Soujinengi V: The Genius of Sappheiros

In diesem Rollenspiel erschafft man eine Gruppe, die eine Lösung für ein gewaltiges Problem suchen soll. Abermals wird Gensokyo von einer Katastrophe bedroht. Die Gruppe reist durch verschiedene Orte des Landes und bekämpft dabei eindrucksvolle Gegner. Für einen Sieg sollte man die Schwachpunkte seiner Feinde kennenlernen, damit die passenden Attacken ausgeführt werden.

Touhou Genso Maroku W: The Devil of Decline

Für die Entwicklung des Spiels ist der Entwickler Strawberry Bose zuständig. Ein Hauptelement ist das „Shikigami“-System. Die kämpfenden Gruppenmitglieder rüsten sich mit „Shikigami“ aus, von denen über 100 verschiedene Arten zur Auswahl stehen. Durch diese Ausrüstung erhalten die Charaktere ihre Fähigkeiten.

Einige der vernichteten Feinde verwandeln sich nach ihrer Niederlage in „Shikigami“, andere können als neue Begleiter der Gruppe rekrutiert werden. Der Spielspaß soll durch die vielfältige Anwendung von „Shikigami“ entstehen. In diesem Abenteuer erkundet ihr Verliese, verwendet Alchemie, sammelt Gegenstände und Zaubersprüche, die in Karten versiegelt sind.

via Gematsu