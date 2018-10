Making-of zu The Quiet Man und Details zum zweiten Spieldurchlauf mit Sprachausgabe

By

Square Enix hat das zuletzt in einem japanischen Livestream präsentierte Making-of-Video zu The Quiet Man nun als Einzelmitschnitt und mit deutschen Untertiteln veröffentlicht. Während des Streams kündigten die Entwickler an, dass das Spiel eine Woche nach dem Release ein Update erhält, das Sprachausgabe und Sound hinzufügt.

Der Patch mit dem Titel The Quiet Man – Answered wird essentielle Fragen zu den „einzigartigen Geheimnissen der Story“ beantworten. Ein zweiter Spieldurchlauf mit Sound und Sprachausgabe soll dies möglich machen. Auch der Titelsong „The Quiet“ von Imogen Heap wurde im Stream vorgestellt.

Die Entwickler geben aber auch Einblicke in den Entwicklungsprozess des Spiels:

Interviews mit mehreren Mitgliedern des internationalen Entwicklerteams gewähren einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung von The Quiet Man. Diese Details reichen von der ursprünglichen Idee über die verschiedenen Story-Besonderheiten bis hin zur einzigartigen Herausforderung für die Sounddesigner, ein Spiel ohne Ton zu entwickeln. Natürlich werden auch die großartigen Filmsequenzen vorgestellt, die die Welt von The Quiet Man zum Leben erwecken.

The Quiet Man erscheint am 1. November digital für PS4 und PCs für 14,99 Euro