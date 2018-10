The World Ends With You -Final Remix- jetzt erhältlich

Tatsuya Kando (Director):

The World Ends With You feiert ein Comeback auf Nintendo Switch! Um mit der neusten Hardware mitzuhalten, haben wir alle Aspekte des Spiels überarbeitet. Wir haben den Spielablauf um die Unterstützung des Joy-Con-Controllers erweitert sowie Grafiken in HD-Qualität und Musik mit verbesserter Tonqualität verwendet. Ich bin stolz, sagen zu können, dass das Spiel den Untertitel „-Final Remix-“ wirklich verdient. Besonders gerne möchten wir anmerken, dass wir ein vollständig neues Story-Szenario hinzugefügt haben! Das könnt ihr nach Abschluss des Spiels spielen, sofern ihr die Bedingungen eines bestimmten Reapers, der nicht im Originalspiel erscheint, erfüllt habt. Darüber hinaus haben wir weitere Neuerungen wie neuen Noise, neue Musik und neue Pins hinzugefügt und hoffen, dass ihr all dies genießen werdet!

Takeharu Ishimoto (THRILL.inc) (Music Composer):

Ich habe neue Musikarrangements erstellt, die den Titel „-Final Remix-“ wirklich verdienen. Da mehr als die Hälfte der Musik aus Titeln mit Gesang besteht, denke ich, dass ich diesmal vielleicht ein wenig übertrieben habe… aber ist das nicht genau das, worum es bei The World Ends With You geht?

Der neue Track „SHADOW“ ist Big-Band-Musik mit Blechblas-Elementen, eine Art von Musik, die überraschenderweise im Originalspiel nicht enthalten war, und ich habe ihm einen mitreißenden und Pop-mäßigen Sound verliehen. Ein großer Teil der Spielmusik ist als Orchesterstück komponiert, aber bei The World Ends With You gibt es nicht einen einzigen solchen Track. (Lacht) Ich habe über viele Jahre verschiedene Arrangements mit der Musik zu The World Ends With You gemacht, aber die Versionen in diesem Spiel sind wirklich endgültig. Vielleicht… falls ich die Möglichkeit habe, nochmal neue Arrangements dieser Musik zu machen, würde ich einen anderen Ansatz versuchen, denke ich. Die Vollversionen der 92 Tracks sind in The World Ends With You -Final Remix- enthalten. Ich hoffe, sie gefallen euch!