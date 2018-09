Nomura deutet Sequel zu The World Ends With You an

The World Ends With You: Final Remix ist in dieser Woche in Japan erschienen. Und um das zu feiern, hat Nintendo auf dem offiziellen Blog ein Interview mit den Machern des Spiels veröffentlicht. Im Gespräch waren Regisseur Tatsuya Kando, Musikkomponent Takeharu Ishimoto sowie Produzent und Charakterdesigner Tetsuya Nomura.

Aus dem Interview geht hervor, dass Nomura seine Kräfte darauf konzentriert, die Führungsriege davon zu überzeugen in ein mögliches The World Ends With You 2 zu investieren. Er deutet an, dass er abhängig von den Verkaufszahlen von The World Ends With You: Final Remix einige sehr überzeugende Argumente haben könnte.

Nomura erhält immer wieder Wünsche zum Sequel

„Ich hatte die Möglichkeit, an diversen Veranstaltungen in verschiedenen Ländern während der elf Jahre seit Veröffentlichung von The World Ends With You teilzunehmen. Bei vielen dieser Anlässe wurde ich sowohl von Fans als auch den Medien interviewt, die mir erzählt haben, wie sehr sie sich eine Fortsetzung von The World Ends With You von mir wünschen. Wir haben nach einer Gelegenheit Ausschau gehalten und ein paar Mal haben wir versucht damit zu beginnen, aber die Zeit verging ohne es jemals Wirklichkeit werden zu lassen. Es gibt eine Reihe von Auswirkungen, die mit dem Final Remix in Verbindung stehen. Zusätzlich zu meiner Absicht, das letzte Mal mit dem originalen Spiel zu arbeiten, denke ich, dass dies die letzte Chance ist, einen Weg für den nächsten Schritt freizumachen. Ich hatte schon zahlreiche Ideen seit der ersten Veröffentlichung vor elf Jahren. Vielen Dank an alle, die unsere fortlaufenden Bemühungen unterstützen.“

Diese Aussage könnte sich nicht nur auf eine potenzielle Fortsetzung, sondern auch auf Nomuras zukünftige Rolle bei Square Enix beziehen. Er äußerte sich dazu, dass er nach Kingdom Hearts 3 Soras Geschichte fortführen möchte. The World Ends With You: Final Remix* erscheint in Nordamerika und Europa am 12. Oktober für Nintendo Switch.

via RPG Site