Bandai Namco kündigt Charity-DLC zu 11-11 an

Mit 11-11: Memories Retold geht „Anime-Publisher“ Bandai Namco neue Wege. Das storybasierte Weltkriegsadventure stammt aus einer Zusammenarbeit von Aardman und DigixArt und ist Bandai Namcos erster Vorstoß in dieses Genre. Kein einfaches Thema.

11-11 soll ein „Anti-Kriegsspiel“ werden, das für Frieden einsteht. Die Ereignisse im Spiel sind inspiriert von wahren Begebenheiten. Der Erste Weltkrieg ist längst Geschichte, doch das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch heute noch in vielen Teilen der Welt Krieg herrscht. Darunter leiden vor allem Kinder. In Kooperation mit War Child UK kündigte Bandai Namco nun einen Charity-DLC für das Spiel an.

Durch eine Reihe bewegender Briefe, Zeichnungen und Fotografien erzählt der Inhalt des karitativen „War Child“-DLC die packende Geschichte von Jack und Eva, zwei naiven und unschuldigen Kindern, die in die dramatischen Ereignisse des Ersten Weltkriegs hineingezogen werden. Die Briefe sind direkt von realen Geschichten der von War Child unterstützten Kinder inspiriert.

Bandai Namco wird einen Teil der Einnahmen aus dem DLC an War Child UK spenden. Der DLC steht ab dem 9. November 2018 für PS4, Xbox One und PCs zur Verfügung. Am gleichen Tag also wie das Spiel. Mehr erzählt euch Elijah Wood, der im Spiel den Kriegsfotografen Harry spricht.