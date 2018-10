Pokémon Go: Pokémon der Sinnoh-Region aufgetaucht

Nach langen Wochen des Wartens können Trainer ab sofort Pokémon der Sinnoh-Region in Pokémon Go fangen. Ziemlich genau einen Monat vor der Veröffentlichung von Pokémon Let’s Go dürfte das den ein oder anderen Spieler zurück zum Mobile-Game bringen. Das nicht ganz zufällig eine Konnektivität mit Pokémon Let’s Go bietet.

Die Welt von Pokémon GO entwickelt sich weiter! Haltet diese Woche nach Pokémon Ausschau, die zuerst in der Sinnoh-Region in den Spielen Pokémon Diamant, Pokémon Perl und Pokémon Platin entdeckt wurden! Macht euch bereit für Pokémon wie Chelast, Panflam und Plinfa, die zum ersten Mal in Pokémon GO erscheinen.

Die Sinnoh-Pokémon erscheinen nach und nach in Pokémon GO. In den nächsten Wochen könnt ihr euch also auf weitere Sinnoh-Pokémon in der Wildnis, in Eiern und in Raid-Kämpfen freuen. Behaltet unsere offiziellen Kanäle im Auge, damit ihr kein Update zu neuen Pokémon, neuen Features und Verbesserungen (z. B. an der Pokémon-Box) verpasst!