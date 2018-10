HD-Texturen zu Resonance of Fate HD für PC gratis

By

Erst vor wenigen Wochen wurde durch tri-Ace bekannt, dass das Rollenspiel Resonance of Fate 4K/HD Edition am 18. Oktober für PlayStation 4 und PCs via Steam erscheinen wird. Die Neuauflage wird unter anderem eine verbesserte Grafik mit sich bringen, doch hierzu müsst ihr euch für die PC-Version allerdings erst ein kostenloses Datenpaket herunterladen.

Denn wer auf PCs mit hochauflösenden Texturen spielen möchte, der muss zuvor das kostenlos herunterladbare „High Resolution Texture Pack“ herunterladen. Der Grund dafür ist gewaltig: Denn ohne das Texturenpaket bringt die PC-Version nur 16 Gigabyte mit sich. Mit dem Texturenpaket kommt die PC-Version allerdings auf satte 83 Gigabyte.

Diese gewaltige Datenmenge stieß Fans ganz schön auf. Die Aufteilung in Spiel und Texturen-DLC kam aufgrund des Feedbacks der Fans zustande. Somit könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr den Speicherplatz den hochauflösenden Texturen opfern wollt.

via Gematsu