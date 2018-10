Die Kampfgrundlagen aus Soulcalibur VI im Video

By

Seid ihr noch nicht so vertraut mit der Soulcalibur-Reihe und wollt kurz vor dem Start des sechsten Teils eine kurze Einführung in die Grundlagen des Kampfes? Dann hat Bandai Namco nun genau das Richtige für euch! In einem drei Minuten langen Trailer erklärt euch Mark Julio nämlich unter anderem Critical Edge, Soul Charge und Reversal Edge. Ebenfalls als Einstieg könnte sich die Video-Dokumentation zur Reihe eignen.

Soulcalibur VI erscheint am 19. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One und digital für PCs.

via DualShockers