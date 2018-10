Pokémon Let’s Go: So könnt ihr Meltan fangen

Im September machte sich urplötzlich ein neues Pokémon in Pokémon Go breit. Was erst nach einem Fehler seitens Niantic aussah, entpuppte sich als geplante Aktion. The Pokémon Company stellte wenig später Melton vor, ein brandneues Pokémon. Dieses Pokémon wird man in Pokémon Let’s Go antreffen können. Der Schlüssel dafür ist aber Pokémon Go.

Heute enthüllte man neue Details, wie Trainer ein Meltan fangen können. Im Winter wird es eine Spezialforschung in Pokémon Go geben. Wer Meltan am Ende der Forschung in Pokémon Go fängt, kann es letztlich dank Pokémon-Go-Konnektivität nach Pokémon Let’s Go für Nintendo Switch übertragen.

Außerdem stellte man die Wunderbox vor – diese braucht ihr zum Fangen eines Meltan. Durch das Übertragen eines Pokémon aus Pokémon Go nach Let’s Go wird man Items erhalten, darunter beim ersten Mal auch die Wunderbox. Man kann nur eine Wunderbox gleichzeitig besitzen und wenn man sie öffnet, erscheint in Pokémon Go ebenfalls ein Meltan.

Ihre neuen Erkenntnisse teilen Prof. Willow und Prof. Eich in einem neuen Video. Ein weiterer Live-Action-Trailer stellt euch vor, wie Meltan lebt, was es mag und wie es sich verhält. Außerdem scheint es noch ein weiteres Geheimnis um Meltan zu geben, wie ganz am Ende des Videos angedeutet wird.