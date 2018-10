Nintendo veröffentlicht „Star Fox“-Launchtrailer zur Switch-Fassung von Starlink: Battle for Atlas

By

Zur Veröffentlichung von Starlink: Battle for Atlas spendiert Nintendo dem Multiplattform-Titel einen eigenen Launchtrailer zur Fassung für Nintendo Switch. Wenig verwunderlich, schließlich ist in dieser Version exklusiv Nintendo-Held Fox McCloud aus der Star-Fox-Reihe inklusive Extra-Missionen mit am Start.

In Ubisofts neuestem Action-Adventure schickt man den Spieler mit einem selbst gestaltbaren Raumschiff ins Weltall. Durch zusätzlich käufliche Bauteile soll es optional möglich sein, Waffen auszutauschen und euer Raumschiff nach euren Wünschen auszurichten.

Starlink: Battle for Atlas ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.