Starlink: Battle for Atlas stellt Fox McCloud vor

In Ubisofts neustem Action-Adventure Starlink: Battle for Atlas schickt man den Spieler mit einem selbst gestaltbaren Raumschiff ins Weltall. Durch zusätzlich käufliche Bauteile soll es optional möglich sein, Waffen auszutauschen und euer Raumschiff nach euren Wünschen auszurichten. Der Titel wird schon in wenigen Tagen, am 16. Oktober 2018, für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein.

Um auf den nahenden Release einzustimmen, hat Ubisoft zwei neue Trailer veröffentlicht, die uns zwei der Piloten näher vorstellen. Zum einen erhalten wir einen Blick zu Mason Rana, der das Raumschiff Zenith steuert und mit seiner mächtigen „Orbital Strike“-Fähigkeit viel Schaden austeilen kann.

Der zweite Trailer beschäftigt sich mit Fox McCloud und seinem Airwing, die aus dem Hause Nintendo stammen. Allerdings wird es Fox McCloud nur in der Nintendo-Switch-Version* von Starlink: Battle for Atlas geben.

via Dualshockers