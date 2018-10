The Caligula Effect: Overdose stellt neue Charaktere vor

By

NIS America zeigt euch im neuen Trailer zu Caligula Effect: Overdose ein wenig Gameplay und neue Charaktere.

Vorgestellt werden unter anderem Ayana Amamoto und Eiji Biwasaka, zwei neue Mitglieder vom Go-Home Club. Diese Gruppe hat es sich als Ziel gesetzt, Mobius zu verlassen und in die Realität zurückzukehren. Ayana verabscheut Männer, während Eiji ein Gespür für die Geschäftswelt hat.

Die Ostinato-Musiker – μs Komponisten – begrüßen Stork und Kuchinashi in ihren Reihen. Stork ist ein seltsamer Typ, der die Fähigkeit zur Nachahmung hat und es liebt, Frauen hinterher zu spannen. Kuchinashi hingegen ziert eine Gasmasken-ähnliche Maske am Mund und ist ein Mädchen weniger Worte.

Neue Szenarien, neue Endings, neue Musik

The Caligula Effect: Overdose ist eine erweiterte Version des Rollenspiels The Caligula Effect, welches durch Atlus im Mai 2017 in Nordamerika und Europa für PlayStation Vita erschien. Die Version für PlayStation 4, Nintendo Switch und Steam wird bessere Grafik, zusätzliche Szenarien, mehrere Enden, neue Musik, Gruppenmitglieder und Gegenspieler enthalten.

Man wird sich zwischen der „Go-Home Club Route“ und „Forbidden Musician Route“ entscheiden können. Neben dem vormals ausschließlich männlichen Protagonisten gesellt sich nun auch eine weibliche Version hinzu, die von Miyuki Sawashiro gesprochen wird. Wählt man die weibliche Variante, sollen sich einige Reaktionen und Geschehnisse im Spiel ändern.

In Europa und Nordamerika wird The Caligula Effect: Overdose Anfang 2019 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs erscheinen.