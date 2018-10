The Waylanders: Gato Salvaje startet Kickstarter-Kampagne zum Zeitreise-Fantasy-RPG

Das spanische Indie-Studio Gato Salvaje hat die Kickstarter-Kampagne zum bereits angekündigten The Waylanders ins Leben gerufen. Das Zeitreise-Fantasy-RPG ist inspiriert von Genre-Klassikern. Die Veröffentlichung ist für Anfang 2020 geplant und als Inspiration gibt das Studio unter anderem Spiele wie Dragon Age: Origins, Neverwinter Nights 2 und The Legend of Zelda: Ocarina of Time an. An Bord ist dabei auch Mike Laidlaw, der an den Erzählungen von Dragon Age: Origins, Jade Empire und Mass Effect mitgewirkt hat.

In The Waylanders werdet ihr über eine Party bestimmen, die sich mit einem innovativen Kampfsystem durch keltische und mittelalterlich geprägte Umgebungen kämpfen soll. Die Kämpfe laufen in Echtzeit ab, lassen sich aber taktisch pausieren. Gespielt werden kann in einer klassischen Top-Down-Perspektive, aber laut Gato Salvaje auch in einer Third-Person-Perspektive. Es soll sechs Charakter-Klassen geben und weitere 30 spezialisiertere Klassen, die darauf basieren.

Damit The Waylanders eines Tages über Bildschirme flackern kann, müssen aber erstmal 150.000 US-Dollar her.