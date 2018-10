Bandai Namco hat neue Screenshots zu Tales of Crestoria veröffentlicht. Zusätzlich wurde das Alter der Charaktere bekanntgegeben, die bereits auf der Tokyo Game Show 2018 im Detail vorgestellt wurden.

Kanata Hjuger ist 15 Jahre alt.

Misera ist 14 Jahre alt.

Das Alter von Vicious ist unbekannt, aber vom Aussehen her sieht er wie 22 aus.

Aegis Alver ist 18 Jahre alt.

Yuna Azetta ist 17 Jahre alt.

Orwin Granbery ist mit 34 Jahren der Älteste der Gruppe.

Einen Erscheinungstermin für Tales of Crestoria gibt es noch nicht. Dafür hat Bandai Namco aber einen ersten Konzept-Trailer zum Smartphone-Rollenspiel veröffentlicht.

Tales of Crestoria spielt in einer Welt, in der Menschen dazu verpflichtet sind sogenannte „Vision Orbs“ zu tragen, um damit Verbrecher durch Gebete zu richten. Der Protagonist, Kanata, ist der Sohn eines Mönchs, der ein Dorf leitet. Er ist heimlich in Misera, ein Waisenmädchen, das im Kloster lebt, verliebt.

via Gematsu