God Eater 3: Dual-Audio und viele neue Informationen

Bandai Namco veröffentlicht neue Informationen und Bilder zu God Eater 3, welche die Caravans sowie die Charaktere Hilda Henriquez und Amy Chrysanthemum vorstellen. Ebenfalls wird für den Westen zum ersten Mal in der Reihe eine Audiospur sowohl in Englisch als auch Japanisch verfügbar sein.

Der Verfall

In der nahen Zukunft haben mysteriöse Lebensformen namens Aragami einen Großteil der Welt verschlungen, was sie an den Rand des Abgrunds bringt. Die einzige Hoffnung gegen diese Bedrohung ist eine besondere Militäreinheit mit dem Namen God Eater. Die Mitglieder dieser Einheit können God Arcs verwenden, biomechanische Hybridwaffen, die vom Biotechnik-Konzern Fenrir entwickelt werden.

Mit dem Ausbruch des unbekannten Unheils namens Ashlands verfiel die Menschheit in eine zuvor nie dagewesene Krise. Die ascheartigen Partikel schweben durch die Luft und breiten sich nach ihrem Ausbruch mehr und mehr aus. Die Ashlands-Partikel zersetzen alles zu Asche, was ihnen in die Quere kommt. Die Zweigstellen von Fenrir haben keine Möglichkeit, Ashlands aufzuhalten und die Führungsebene des Konzerns fällt in sich zusammen.

Der Aufbau

Die wenigen Überlebenden erbauen Untergrundbasen, die weithin als Ports bekannt werden. Außerdem erschaffen sie Söldner, die sie als Adaptive God Eater oder auch AGE bezeichnen. Diese haben eine hohe Resistenz gegenüber den Ashlands-Partikeln und kämpfen gegen die Bedrohung an der Oberfläche.

Um den Transport von Gütern und Informationen während der Ausbreitung der Ashlands-Partikel zwischen den Ports sicherzustellen, werden mobile Festungen entwickelt, die Caravans. In der Welt von God Eater 3, wo nahezu sämtliche Infrastruktur durch die Ashlands-Partikel verlorengegangen ist, sind sie der einzige Rettungsanker der Menschheit. Jedes Schiff der Caravans wird Ash Crawler genannt, wenngleich es für Mutterschiffe üblich ist, den Namen des Heimat-Ports zu übernehmen.

Ash Crawlers sind mit einer Barriere ausgestattet, die sie vor den Aragami und Ashlands-Partikeln beschützen. Ebenso kann das Resonanzradar in den Schiffen die Dichte an Ashlands-Partikeln sowie die Position von Aragamis ermitteln. Die Leistung des Radars wird aber stark durch den God Eater beeinflusst, der es verwendet.

Der Start

Der Protagonist, ein Adaptiver God Eater aus dem Port Pennywort, und sein Kindheitsfreund Hugo verbringen jeden Tag damit, grausame Missionen zu erfüllen, um irgendwie zu überleben. Eines Tages droht ein Phänomen, das als Ash Storm bekannt ist, Port Pennywort gänzlich zu verschlingen. Ohne eine Möglichkeit, ihre Kameraden aus der Heimat zu retten, verfallen der Protagonist und seine Begleiter in Panik. Dann erhalten sie aber ein Gesuch, einen Aragami zu töten, was eine weit größere Schicksalswende mit sich bringt als erwartet.

Der Ash Crawler, der vor dem Protagonisten und seinen Begleitern auftaucht, ist das Mutterschiff des Ports Chrysanthemum. Obwohl es Transportgut mittlerer Größenordnung bei hoher Geschwindigkeit transportieren kann, sind seine Fähigkeiten im Kampf quasi nicht vorhanden.

Die Chrysanthemum und das Mädchen

Hilda Henriquez, gesprochen von Umeka Shouji, ist die Besitzerin des Ash Crawlers Chrysanthemum. Sie führt auch den gleichnamigen Port an, indem sie Güter transportiert und neue Handelsrouten erringt. Während eines Auftrags von Gleipnir begegnet sie dem Protagonisten und seinen Begleitern in ihrer Not.

Amy Chrysanthemum wird von Minami Tsuda gesprochen. Auf dem Ash Crawler Chrysanthemum kümmert sie sich um das Missionsmanagement, Kampfstrategien, die Kommunikation mit anderen Caravans und das Management der Datenbank.

Ein mysteriöses Mädchen scheint eine Schlüsselrolle in der Handlung zu spielen. Aus ihrem Kopf scheint etwas Hornartiges zu wachsen und sie trägt fremdartige Kleidung. In welcher Verbindung steht sie zur Handlung?

Ein weiteres Set an Bildern zeigt den großen Ash Aragami, den Spieler im Spielverlauf mit ihrer Gruppe überwinden müssen sowie die Spielgrafik, die Animes nachempfunden ist.

God Eater 3 erscheint am 13. Dezember 2018 in Japan für PlayStation 4. Eine PC-Version folgt 2019. Einen genauen Termin für Europa und Nordamerika gibt es noch nicht, aber der Veröffentlichungstermin wurde auf Anfang 2019 eingegrenzt. Am 12. Oktober erfolgt ein Livestream zur Demo des Spiels.

