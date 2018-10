Missionen für acht Spieler in Demo für God Eater 3

By

In Japan ist derzeit bis zum 21. Oktober um 23:59 Uhr japanischer Zeit eine spielbare Demo zu God Eater 3 für PlayStation 4 im PlayStation Store als Download verfügbar. Spieler können innerhalb der Demo die rasante Action des Spiels im Kampf gegen den neuen Aragami des Ashland-Typs ausprobieren. Mit dabei sind die neuen God Arcs Biting Edge und Heavy Moon. Ebenfalls können die neuen Aktionen Burst Art und Dive eingesetzt werden.

Assault Missions

In den letzten beiden Tagen der Demo, am 20. und 21. Oktober, können Spieler mit einer Assault Mission eine gänzlich neue Erfahrung in der Spielreihe erleben. Dabei handelt es sich um Koop-Missionen für bis zu acht zufällig gewählte Spieler – Sind nicht genug Spieler vorhanden, werden die fehlenden Posten mit NPC-Charakteren aufgefüllt.

Ziel ist es, einen starken Feind innerhalb von fünf Minuten zu bezwingen. Der Schwierigkeitsgrad scheint entsprechend fordernd zu sein, allerdings sollen auch bei einer Niederlage Belohnungen winken können.

Veröffentlichungsdaten und Medien

God Eater 3 erscheint am 13. Dezember 2018 in Japan für PlayStation 4. Eine PC-Version folgt 2019. Einen genauen Termin für Europa und Nordamerika gibt es noch nicht, aber der Veröffentlichungszeitraum wurde auf Anfang 2019 eingegrenzt. Es folgen das Design der Spielhülle für Japan und Mitschnitte vom Gameplay und eines Livestreams.

via Gematsu (2)