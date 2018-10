Neko Tomo: Demo für Nintendo Switch erhältlich

Ab sofort findet ihr im japanischen Nintendo eShop eine Demo zu Neko Tomo für Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Die Testversion hat eine begrenzte Spielzeit von einer Stunde. Als Belohnung für das Spielen der Demo aktiviert man die Kostüme „Angel and Devil Outfit“ für die Vollversion.

Neko Tomo sollte ursprünglich am 1. November für Nintendo Switch und Nintendo 3DS erscheinen. Nun verkündete Bandai Namco eine Verschiebung für die 3DS-Version. Einen neuen Termin gibt es für diese Edition noch nicht. Als Zeitraum für die Erscheinung wird derzeit noch „dieser Winter“ angegeben. Das Veröffentlichungsdatum bleibt für die Nintendo-Switch-Fassung unverändert.

Eine sprechende Katze als Freund

Wie es der Name schon verrät, freundet ihr euch in Neko Tomo mit einer sprechenden Katze an. Sie lebt in eurem Haus und erlernt durch euch Wörter. Dadurch ist die Katze später dazu in der Lage, mit euch Gespräche zu führen. Das Videospiel wird als entspannendes Kommunikationsspiel beschrieben. Kuma Tomo soll ebenfalls in diesem Ableger auftauchen. Dazu gibt es eine Kollaboration mit Taiko Drum Master.

